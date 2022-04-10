Общество

Посмотреть на Луну через телескоп можно будет в центре Пскова 12 апреля

Посмотреть на Луну через телескоп 12 апреля, в День космонавтики, жители Пскова смогут прямо в центре города. Об этом сообщается в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Клуб любителей астрономии Псковской области» / «ВКонтакте»

«Вас ждут очередные посмотрелки под кодовым названием "Юрьева ночь или Ночь Юрия", но прямо в центре города! Будем смотреть на Луну, отвечать на вопросы и всячески просвещаться», - анонсируют мероприятие организаторы.

Отмечается, что наблюдение за Луной состоится только при условии хорошей погоды и чистого неба. Начнется мероприятие в 20.00 на площади Ленина. Заканчивать планируют в 23.00.

Проводят мероприятие клуб «Астро Псков» и центр «Юный техник» при поддержке управления культуры администрации города Пскова.