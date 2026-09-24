Псковский суд изменил Анастасии Повторейко меру пресечения

Псковский городской суд удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения бывшему главному врачу Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасии Повторейко с домашнего ареста на запрет определенных действий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.
Следствие обвиняет Повторейко в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Суд установил, что расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, а следователи уже допросили всех свидетелей. Следственный комитет уведомил Анастасию Повторейко и ее защитника о необходимости явиться для ознакомления с материалами дела.
Анастасия Повторейко была заключена под стражу 30 декабря 2025 года. По версии следствия, из-за действий руководителя медучреждения в адрес инфекционной больницы неправомерно перечислены денежные средства в размере более 197 млн рублей. 25 февраля суд заменил Анастасии Повторейко меру пресечения на домашний арест.
12 февраля Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о временном отстранении Анастасии Повторейко от должности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы.
Ранее также суд принял решение продлить арест ее имущества.