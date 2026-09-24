Юрист предупредил о возможных штрафах за ошибки в работе с ИИ

Использование нейросетей не является нарушением закона, однако ошибки при работе с ИИ-сервисами могут привести к юридическим последствиям для компаний и сотрудников. О том, когда использование искусственного интеллекта может обернуться штрафами, 24 сентября рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Само по себе использование нейросетей в России не запрещено и какого-то специального штрафа за использование ИИ не существует. Юридические последствия обычно возникают тогда, когда при работе с нейросетью человек или компания нарушают уже действующие требования закона либо локальные нормативные акты», — отметил Хаминский.

По словам юриста, одним из главных рисков становится передача персональных данных через сторонние ИИ-сервисы. Сотрудник может загрузить в нейросеть клиентскую базу, договоры, резюме соискателей, переписку из CRM или другие документы, где содержатся ФИО, телефоны, адреса и иные сведения.

В таком случае компания может столкнуться с вопросами о соблюдении требований по обработке и защите персональных данных. Эксперт отметил, что организация должна заранее определить правила использования нейросетей, контролировать доступ сотрудников к таким сервисам и устанавливать требования по работе с информацией.

«Если сотрудник загружает в сторонний ИИ-сервис клиентскую базу, договоры, переписку или другой файл с ФИО, телефонами, адресами и иными сведениями, с точки зрения закона это означает передачу персональных данных третьему лицу и их обработку с использованием нового сервиса», — пояснил Хаминский.

Отдельный риск связан с разглашением коммерческой тайны. Через нейросети сотрудники могут передать внутренние финансовые данные, информацию о клиентах, условия договоров и техническую документацию.

По словам юриста, последствия таких нарушений могут включать дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, пишут «Известия».

Чтобы снизить риски, компаниям стоит заранее определить правила работы с ИИ, разрешенные сервисы и данные, которые нельзя загружать в нейросети. В частности, без специального разрешения не следует передавать персональные данные, пароли и конфиденциальную информацию.