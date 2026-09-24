До 1 октября псковские семьи с детьми могут оформить ежегодную выплату

У работающих мам и пап, воспитывающих двух и более несовершеннолетних детей, осталось меньше недели, чтобы оформить налоговый «кешбэк». Приём заявлений отделением СФР по Псковской области завершается 30 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Право на поддержку есть у семей, чей среднедушевой доход за прошлый год не превысил 1,5 прожиточных минимума на душу населения в Псковской области — 26 334 рубля. Также важно, чтобы семья постоянно проживала в России, а оба родителя имели официальный заработок.

Если и мама, и папа трудоустроены, заявление может подать каждый из них — и поддержку получат оба. Деньги придут единым платежом по каждому обращению.

Как оформить?

Самый быстрый способ — личный кабинет на портале «Госуслуги». Электронная форма уже открыта: нужно лишь проверить предзаполненные данные о себе и детях и указать реквизиты банковского счёта. Справки с работы не потребуются — специалисты отделения СФР по Псковской области сами запросят необходимые сведения в Федеральной налоговой службе. Если каких-то документов не хватает, сразу после подачи в личный кабинет придёт уведомление с перечнем необходимых бумаг.

Тем, кому сложно подать заявление онлайн, помогут в любой клиентской службе регионального отделения СФР или в МФЦ.

Сколько ждать?

Решение принимается в течение десяти рабочих дней. Ещё пять после одобрения отводится на перечисление средств. Деньги поступят тем способом, который в заявлении укажет родитель.

Сколько уже получили?

Приём заявлений стартовал в июне 2026 года. Выплату уже оформили 17 520 родителей. Средний её размер в Псковской области составил 30 тысяч рублей.

Размер помощи рассчитывается как разница между фактически уплаченным НДФЛ за предыдущий год и суммой в размере 6% с того же дохода. Проще говоря, государство возвращает семье часть подоходного налога, удержанного из зарплаты.

«Новая выплата — реальная прибавка к семейному бюджету. Мы сделали процесс максимально простым, чтобы каждый работающий родитель мог быстро получить эти деньги без лишних справок и очередей», — комментирует заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Отделение Социального фонда России по Псковской области призывает жителей региона не откладывать подачу заявление на последний день, чтобы гарантированно успеть получить поддержку в этом году.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-0001 (звонок бесплатный, круглосуточно).