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Суд продлил домашний арест экс-ректору ПсковГУ и назначил дату прений

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Псковский городской суд сегодня продолжил рассмотрение уголовного дела бывшего ректора ПсковГУ Натальи Ильиной и продлил ей домашний арест до 29 октября 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Псковский городской суд

Следствие обвиняет подсудимую в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ. В ходе сегодняшнего заседания суд исследовал компьютерно-техническую экспертизу и разрешил ряд ходатайств сторон.

В следующем заседании 8 октября 2026 года суд планирует завершить судебное следствие и выслушать стороны в прениях.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.  

 

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Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

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