Общество

Ушел из жизни хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов

Заслуженный врач Российской Федерации, хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов скончался 9 апреля после продолжительной болезни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Владимир Иванов проработал в Псковской областной клинической больнице 49 лет. Коллеги рассказали, что его путь начался в детском хирургическом отделении с должности врача-хирурга. Он стоял у истоков развития хирургии новорожденных. В 1988 году был назначен заведующим детским хирургическим отделением. Хирургическими методами он устранял аномалии в развитии маленьких пациентов, делал пластику пищевода, проводил операции на желудочно-кишечном тракте, мочевыводящих путях, легких. Тысячи родителей благодарны ему за спасенные жизни детей, отметили в больнице.

13 лет Владимир Иванов работал заместителем главного врача по хирургии. Первым в больнице выполнил лапароскопическую полицистоскопию. Развивал торакальную хирургию. В 2000 годах занимался внедрением рентгенохирургических технологий. Первым в области стал проводить такие альтернативные традиционной хирургии методы, как коронарное стентирование и эмболизация аневризмы.

«Владимир Иванович был скромным, интеллигентным, талантливым человеком. Он подчеркивал, что все его хирургические успехи связаны с коллективом. Коллеги уважали и ценили Владимира Ивановича, о нем говорили "Хирург-новатор"», - отметили сотрудники больницы.

За многолетний и добросовестный труд в системе здравоохранения Владимир Иванов награжден государственными наградами «Заслуженный врач РФ», «Отличник здравоохранения», имеет медаль за заслуги перед городу Псковом. В 2020 году ему присвоили звание «Почетный гражданин города Пскова».

«С именем Иванова Владимира Ивановича связана целая эпоха развития хирургии в стенах Псковской областной клинической больницы. Светлые воспоминания о нем навсегда останутся в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам», - добавили коллеги врача.

Прощание с Владимиром Ивановым пройдет 13 апреля в 11:30 в церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Торгу по адресу: Псков, улица Карла Маркса, 36.