Общество

Более 400 беженцев с Донбасса прибыли в Псковскую область

Организованная группа беженцев приехала в Псковскую область с территории Украины сегодня, 11 апреля. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Видео: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Сегодня в Псковскую область приехала организованная группа беженцев с территории Украины. Более 400 человек, большинство – женщины, дети и пожилые люди. Напуганные и уставшие, они прибыли к нам в поисках мира и защиты», - написал Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

В настоящий момент всех прибывших расселяют в подготовленных пунктах временного размещения. К оказанию помощи готовы врачи, МЧС, психологи, сотрудники социальной защиты и службы занятости.

«Сделаем все, чтобы пребывание у нас было комфортным и безопасным», - заверил глава региона.