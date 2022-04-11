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Общество

Псковская область получит свыше 100 млн рублей на поддержку здравоохранения

11.04.2022 16:18|ПсковКомментариев: 0

Правительство РФ выделит около 108 млн рублей на поддержку системы здравоохранения Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства будут направлены на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Источник оказываемой поддержки – страховой запас Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Выделение очередной партии дополнительных средств по линии правительства связано с возросшими расходами больниц и поликлиник из-за увеличения нагрузки на медицинские учреждения. Всего же российские регионы на поддержку систем здравоохранения дополнительно получат свыше 35 миллиардов рублей.

Теги: #правительство #медицина #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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