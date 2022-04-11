Общество

Мнения участников опроса ПЛН об участии в субботниках разделились

Мнения участников опроса ПЛН об участии в субботниках разделились. Это следует из опроса, в котором приняли участие 789 человек.

Так, большинство участников опроса ПЛН (42,8%) не хотят тратить свободное время на субботники и отмечают, что платят налоги для содержания Пскова.

При этом почти такое же количество голосов (40,5%) набрала противоположная точка зрения - «Делать город чище - это общая задача и администрации, и его жителей».

7,6% респондентов указали, что не видят ничего плохого в паре часов общения с коллегами на свежем воздухе во время уборки.

Четвертым по популярности у участников опроса стал вариант «Это должно быть заботой городских властей, а не горожан!». Его выбрали 5,2% опрошенных.

3,5% респондентов указали, что никогда не ходили на субботники. Реже всего участники опроса отмечали, что ходить на субботники стало для них традицией - таких ответов набрался 1%.