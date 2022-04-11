Общество

Эксперт объяснил, выгодно ли брать отпуск на майские праздники

На майских праздниках многие работники в Пскове и области стараются уйти в отпуск хотя бы на несколько дней, чтобы продлить время отдыха в этот период. Однако, вместе с этим многие задаются вопросом, насколько это выгодно, не потеряет ли работник в деньгах, взяв отпуск в это время. В вопросе разобрался директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Итак, прежде всего, нужно отметить, что ответ на данный вопрос будет зависеть от ряда факторов (по какому графику работает человек, какая система оплаты труда установлена в организации, на какие дни работник планирует взять отпуск и прочее). Чтобы было нагляднее, рассмотрим самый распространенный случай: работник трудится на «стандартной» пятидневной рабочей неделе и получает оклад.

Читайте далее на сайте «Центра Деловой Информации».