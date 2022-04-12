Общество

Псковичка потребовала прекратить уничтожение птичьих гнезд в Детском парке

Псковичка потребовала прекратить уничтожение гнезд грачей в Детском парке Пскова. Обращение опубликовано 11 апреля на официальном сайте губернатора Псковской области.

«Срочно. Псков. В Детском парке спиливают гнезда грачей. В гнездах - отложенные яйца. Дождались, когда птицы отложили яйца, - говорится в обращении. - Жуткая трагедия для птиц! Нарушение законодательства! Город лишается деревьев. Скоро будем. как в пустыне. А с птицами решать нужно срочно, пилят сегодня с утра. Валяются гнезда с неродившимися птенцами. Грачи жили в парке с момента его основания. Никогда их не истребляли».

Она ссылается на статью 8.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая запрещает уничтожение птичьих гнезд и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.

В пресс-службе администрации Пскова, куда Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием, сообщили что птицы в Детском парке еще не начали выводить птенцов. «В Детском парке Пскова проводится санитарная обрезка верхушек деревьев в связи с предстоящим гнездованием птиц и многочисленными жалобами псковичей на запачканные пометом скамейки и дорожки парка. Птицы еще не начали выводить птенцов, поэтому обрезка деревьев позволит предотвратить возможность размножения птиц на территории парка. Птицы имеют возможность свить гнездо в другом месте. Свежих яиц в гнездах не обнаружено», - сообщили в пресс-службе.