Общество

Вороны-псковички

«Летающие крысы», гадящие на головы беспечных псковитян, или важный элемент экосистемы - разбираемся с птицами в Детском парке.

Дикие люди

Очередной виток дискуссии о пернатых, поселившихся в центре города, возник после обращения «Детский парк — воронье царство» на сайте губернатора Псковской области. Пользователь Виктор Лимашев категорично заявил: «Территорию в очередной раз заселили вороны. Многие скамейки сильно изгажены. Требуется снятие гнезд и иные мероприятия».

Пока специалисты администрации города готовят ответ, другие псковичи уже все решили. Под постом появился маленький форум.

«Давайте уничтожим всех птиц, - иронично заметила Надежда Логинова, - и будем ныть, что клещи уже на детских площадках, что деревья поедают разные поганые насекомые, что от комарья нет житья? Дикие люди, явно не учившиеся в школе, потому что в прежние годы дети строили и развешивали скворечники, сажали деревья, чтобы город был зеленым и красивым, чтобы птички пели за окном, а не орали мерзкие поганые чайки. Раньше чайки прилетали в город за несколько дней до ледохода, то есть были его предвестниками. И вслед за ним летели дальше. Теперь эти поганые птицы живут в городе до июля, кормятся на помойках, уничтожают воробышков, синиц, даже на котят нападают. А почему? Потому что город превращен в свинарник».

Утверждение про город-свинарник, конечно, спорное. Но раз птицы причиняют кому-то дискомфорт, стоит разобраться, какие такие «требуются мероприятия», и требуются ли они вообще.

Сокола на охоту не отпустили

«Бороться нужно не с птицами, - уверена руководитель общественной организации «Чудской проект» Ольга Василенко, - а с тем, что является причиной их массового скопления — помойками с остатками пищи. Мы сами создаем для птиц источники дополнительного питания, из-за чего происходит их массовое скопление. Все зависит от нас. Нельзя сказать, что та же ворона не имеет никакого значения в экосистеме. Любое живое существо встраивается в нее и играет свою роль. Когда мы вторгаемся и исчезает один вид, начинает активно распространяться другой, происходит нарушение баланса. Думаю, этого не стоит делать».

Борьба с крылатым населением Детского парка идет не первый год. Отдельные битвы с природой человек выигрывает, но в целом большого успеха не имеет. «Мертвому припарка» - примерно так можно описать эффект от отпугивателей, установленных в парке несколько лет назад. Из спрятанных в листве динамиков раздавался истошный птичий крик, сигнализирующий об опасности. Гнезда все еще на своем месте, дорожки и скамейки политы все так же обильно. А потому что птица — не дура.

«Давно говорил, что это все хорошо, но ненадолго. Семейство врановых — умные птицы. Звук одинаковый, они привыкают к угрозе и начинают ее игнорировать. Сначала они улетели, но постепенно стали возвращаться», - вспоминает Евгений Шелемба, до недавнего времени возглавлявший «Городской парк культуры и отдыха имени Пушкина», в его ведении находился и Детский парк.

Пройденный опыт подсказывает ему два выхода. Радикальным называет покупку суперпрофессионального и очень дорогостоящего оборудования, которое используется в аэропортах. Или поступление на службу живой хищной птицы, как в Московском Кремле, где используют соколов. Несколько лет назад движение в этом направлении началось. На переговоры приходил владелец ручного сокола, планировал обменять его услуги на место в парке, где мог бы наладить фотографирование с птицей. Но отпустить ее на охоту так и не решился.

«Или надо убирать первопричину — открытый мусор. В черте города птичкам несложно слетать, у них пробок нет. Если в городе есть открытые мусорные баки, они будут там питаться, как бездомные кошки и собаки. Культура должна быть», - считает Евгений Шелемба.

Пока что культура такова. Сотрудники «Экопрома», вывозящие мусор из городских дворов, рассказывают, что члены каждой бригады знают на своем маршруте, какой бак оставить после себя открытым, а какой закрыть. Все по просьбам жильцов. Не все готовы трогать крышку контейнера. И если оставить ее закрытой, просто положат пакет рядом, упростив животным доступ, и отходы из растрепанных пакетов будут разлетаться по округе.

Умирающие птенцы лежали под ногами

Посмотрим на проблему с научной точки зрения. Для этого звоним доценту кафедры экологии и зоологии животных ПсковГУ Владимиру Борисову. В момент звонка он после занятий как раз находился в Детском парке. И как настоящий ученый первым делом развенчал мифы. Во-первых, никаких клещей птицы, живущие в Детском парке, не едят. Насекомых едят, а членистоногих клещей игнорируют. Во-вторых, это никакие не вороны. Из семейства врановых и рода ворон, но не вороны.

«Грачи там вообще-то, - говорит ученый. - Зимой можно встретить ворон, галок, вот гнездо сороки вижу. Но основная колония - черного грача, у других одиночные гнезда. Грачей в городе много, у меня во дворе на Рижском проспекте еще одна огромная колония. Для гнездования они выбирают высокие деревья. В Детском парке раньше гнездились по центральной части, их оттуда худо-бедно выселили, опилили удобные сучья, но они переселились на более низкие деревья напротив церкви прямо над пешеходной дорожкой. Инстинкт размножения — один из самых сильных, как бы мы не пытались лишить их этого удовольствия, птицы упорно будут искать места для выведения потомства».

Владимир Борисов призывает искать баланс между желаниями людей и грачей. И не забывать про гуманизм. Он вспоминает, как несколько лет назад гнезда взялись разорять по весне. На дорожках и газонах под ногами гуляющих детей оказались умирающие птенцы. Малоприятное и даже шокирующее зрелище. Можно сбивать гнезда до прилета птиц (в этом году они появились в городе рано, в третьей декаде февраля, а обычно возвращаются с зимовки к 8 марта). Но толку, скорее всего, не будет — совьют новые. Если заняться отстрелом, место погибших птиц займут другие. К решению птичьего вопроса остается подойти только с топором — вырубить деревья в Детском парке. Тогда грачи его точно покинут. Но это же не то, чего хотят горожане, призывающие избавиться от птиц?

«Не могу выдать готовое решение, - разводит руками Владимир Борисов. - Разве что лишить грачей кормовой базы. Основная их еда - черви, насекомые. Но городские грачи очень хорошо приспособились к жизни рядом с человеком, научились пользоваться мусорными бачками. Если баки закрывать, пищевой ресурс будет ограничен. Это один из мирных путей».

Орнитолог уверяет, что уже в мае, после выведения птенцов, большая часть грачей покинет парк и отправится в поисках пропитания к загородным полям. До следующей весны. Недовольным можно было бы посоветовать пока потерпеть и носить с собой влажные салфетки. Ну так еще неизвестно, кто кого терпит.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова