Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Жить экологично очень просто
Борис Гребенщиков «Аквариум» в Пскове
«Чистый Псков» открыт прием заявок
в последний путь
Знак качества фабрики обуви Nordman
Международная акция 29 апреля
Мусор для ЮНЕСКО
Телефон прямого эфира 56-73-72
...и юный «Октябрь» впереди
Вузы вышли из моды
 
 
 
ещё Общество 01.04.2021 23:510 91 новый случай коронавируса выявлен в Псковской области за 1 апреля 02.04.2021 15:170 «Титан-Полимер» в лицах: помощник руководителя Наталия Семенова 02.04.2021 14:570 Псковичам рассказали, сколько стоят похороны 02.04.2021 14:331 Памятник детям войны может появиться в Пскове 02.04.2021 14:260 «Родительское собрание» провели для осужденных в Пскове 02.04.2021 14:103 Вороны-псковички
 
 
 
Самое популярное 28.03.2021 15:553 Опубликованы фото и видео с места смертельного ДТП под Островом 26.03.2021 12:078 Октябрьский проспект Пскова закроют для транспорта на месяц 26.03.2021 10:1712 Названа предполагаемая причина возгорания в Псковской горбольнице 30.03.2021 13:309 В «Почте России» объяснили причины «бардака» в отделении на Завеличье 28.03.2021 14:200 В Островском районе двое детей на мопеде врезались в автомобиль и погибли
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Вороны-псковички

02.04.2021 14:10|ПсковКомментариев: 3

«Летающие крысы», гадящие на головы беспечных псковитян, или важный элемент экосистемы - разбираемся с птицами в Детском парке.

 

Дикие люди

Очередной виток дискуссии о пернатых, поселившихся в центре города, возник после обращения «Детский парк — воронье царство» на сайте губернатора Псковской области. Пользователь Виктор Лимашев категорично заявил: «Территорию в очередной раз заселили вороны. Многие скамейки сильно изгажены. Требуется снятие гнезд и иные мероприятия».

Пока специалисты администрации города готовят ответ, другие псковичи уже все решили. Под постом появился маленький форум.

«Давайте уничтожим всех птиц, - иронично заметила Надежда Логинова, - и будем ныть, что клещи уже на детских площадках, что деревья поедают разные поганые насекомые, что от комарья нет житья? Дикие люди, явно не учившиеся в школе, потому что в прежние годы дети строили и развешивали скворечники, сажали деревья, чтобы город был зеленым и красивым, чтобы птички пели за окном, а не орали мерзкие поганые чайки. Раньше чайки прилетали в город за несколько дней до ледохода, то есть были его предвестниками. И вслед за ним летели дальше. Теперь эти поганые птицы живут в городе до июля, кормятся на помойках, уничтожают воробышков, синиц, даже на котят нападают. А почему? Потому что город превращен в свинарник».

Утверждение про город-свинарник, конечно, спорное. Но раз птицы причиняют кому-то дискомфорт, стоит разобраться, какие такие «требуются мероприятия», и требуются ли они вообще.

Сокола на охоту не отпустили

«Бороться нужно не с птицами, - уверена руководитель общественной организации «Чудской проект» Ольга Василенко, - а с тем, что является причиной их массового скопления — помойками с остатками пищи. Мы сами создаем для птиц источники дополнительного питания, из-за чего происходит их массовое скопление. Все зависит от нас. Нельзя сказать, что та же ворона не имеет никакого значения в экосистеме. Любое живое существо встраивается в нее и играет свою роль. Когда мы вторгаемся и исчезает один вид, начинает активно распространяться другой, происходит нарушение баланса. Думаю, этого не стоит делать».

Борьба с крылатым населением Детского парка идет не первый год. Отдельные битвы с природой человек выигрывает, но в целом большого успеха не имеет. «Мертвому припарка» - примерно так можно описать эффект от отпугивателей, установленных в парке несколько лет назад. Из спрятанных в листве динамиков раздавался истошный птичий крик, сигнализирующий об опасности. Гнезда все еще на своем месте, дорожки и скамейки политы все так же обильно. А потому что птица — не дура.

 

«Давно говорил, что это все хорошо, но ненадолго. Семейство врановых — умные птицы. Звук одинаковый, они привыкают к угрозе и начинают ее игнорировать. Сначала они улетели, но постепенно стали возвращаться», - вспоминает Евгений Шелемба, до недавнего времени возглавлявший «Городской парк культуры и отдыха имени Пушкина», в его ведении находился и Детский парк.

Пройденный опыт подсказывает ему два выхода. Радикальным называет покупку суперпрофессионального и очень дорогостоящего оборудования, которое используется в аэропортах. Или поступление на службу живой хищной птицы, как в Московском Кремле, где используют соколов. Несколько лет назад движение в этом направлении началось. На переговоры приходил владелец ручного сокола, планировал обменять его услуги на место в парке, где мог бы наладить фотографирование с птицей. Но отпустить ее на охоту так и не решился.

 

«Или надо убирать первопричину — открытый мусор. В черте города птичкам несложно слетать, у них пробок нет. Если в городе есть открытые мусорные баки, они будут там питаться, как бездомные кошки и собаки. Культура должна быть», - считает Евгений Шелемба.

Пока что культура такова. Сотрудники «Экопрома», вывозящие мусор из городских дворов, рассказывают, что члены каждой бригады знают на своем маршруте, какой бак оставить после себя открытым, а какой закрыть. Все по просьбам жильцов. Не все готовы трогать крышку контейнера. И если оставить ее закрытой, просто положат пакет рядом, упростив животным доступ, и отходы из растрепанных пакетов будут разлетаться по округе.

Умирающие птенцы лежали под ногами

Посмотрим на проблему с научной точки зрения. Для этого звоним доценту кафедры экологии и зоологии животных ПсковГУ Владимиру Борисову. В момент звонка он после занятий как раз находился в Детском парке. И как настоящий ученый первым делом развенчал мифы. Во-первых, никаких клещей птицы, живущие в Детском парке, не едят. Насекомых едят, а членистоногих клещей игнорируют. Во-вторых, это никакие не вороны. Из семейства врановых и рода ворон, но не вороны.

«Грачи там вообще-то, - говорит ученый. - Зимой можно встретить ворон, галок, вот гнездо сороки вижу. Но основная колония - черного грача, у других одиночные гнезда. Грачей в городе много, у меня во дворе на Рижском проспекте еще одна огромная колония. Для гнездования они выбирают высокие деревья. В Детском парке раньше гнездились по центральной части, их оттуда худо-бедно выселили, опилили удобные сучья, но они переселились на более низкие деревья напротив церкви прямо над пешеходной дорожкой. Инстинкт размножения — один из самых сильных, как бы мы не пытались лишить их этого удовольствия, птицы упорно будут искать места для выведения потомства».

 

Владимир Борисов призывает искать баланс между желаниями людей и грачей. И не забывать про гуманизм. Он вспоминает, как несколько лет назад гнезда взялись разорять по весне. На дорожках и газонах под ногами гуляющих детей оказались умирающие птенцы. Малоприятное и даже шокирующее зрелище. Можно сбивать гнезда до прилета птиц (в этом году они появились в городе рано, в третьей декаде февраля, а обычно возвращаются с зимовки к 8 марта). Но толку, скорее всего, не будет — совьют новые. Если заняться отстрелом, место погибших птиц займут другие. К решению птичьего вопроса остается подойти только с топором — вырубить деревья в Детском парке. Тогда грачи его точно покинут. Но это же не то, чего хотят горожане, призывающие избавиться от птиц?

«Не могу выдать готовое решение, - разводит руками Владимир Борисов. - Разве что лишить грачей кормовой базы. Основная их еда - черви, насекомые. Но городские грачи очень хорошо приспособились к жизни рядом с человеком, научились пользоваться мусорными бачками. Если баки закрывать, пищевой ресурс будет ограничен. Это один из мирных путей».

Орнитолог уверяет, что уже в мае, после выведения птенцов, большая часть грачей покинет парк и отправится в поисках пропитания к загородным полям. До следующей весны. Недовольным можно было бы посоветовать пока потерпеть и носить с собой влажные салфетки. Ну так еще неизвестно, кто кого терпит.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #городская среда #птицы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы запрет продажи алкоголя покупателям с детьми?
В опросе приняло участие 293 человека
02.04.2021, 15:250 Санаторий «Голубые озера» объявил акции на оздоровление и терапию 02.04.2021, 15:170 «Титан-Полимер» в лицах: помощник руководителя Наталия Семенова 02.04.2021, 15:090 Фотофакт: Светофор на Юбилейной в Пскове работает некорректно 02.04.2021, 14:570 Псковичам рассказали, сколько стоят похороны
02.04.2021, 14:490 Голышев: Порховская крепость и Гремячая башня будут переданы в лоно объединенного музея 02.04.2021, 14:440 Общественная палата и партия пенсионеров в Псковской области подписали соглашение 02.04.2021, 14:420 Незаконным признали обесточивание за долги котельной в Плюсском районе 02.04.2021, 14:331 Памятник детям войны может появиться в Пскове
02.04.2021, 14:260 «Родительское собрание» провели для осужденных в Пскове 02.04.2021, 14:103 Вороны-псковички 02.04.2021, 14:100 Псковичи активно раскупают билеты на концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» 02.04.2021, 13:580 Реалити-шоу «Дом-2» снова вернется на ТВ-экраны россиян
02.04.2021, 13:341 «Музейный квартал» откроется в Пскове в августе 02.04.2021, 13:310 Банк «Открытие» выступил партнером Поморского лыжного марафона 02.04.2021, 13:161 Презентация диорамы «Ледовое побоище» состоялась в Пскове 02.04.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Александром Голышевым
02.04.2021, 12:470 Почти 24 тысячи человек привились от коронавируса в Псковской области 02.04.2021, 12:420 Псковский театр драмы присоединяется к акции «Зажги синим» 02.04.2021, 12:331 Одиночный пикет как вид рекламы 02.04.2021, 12:260 Правительство отменило требование о нотариальном согласии при заселении детей в гостиницы
02.04.2021, 12:190 Поисково-спасательный отряд Великих Лук отмечает 20-летие 02.04.2021, 12:040 Глава областного комитета по образованию попробовал сдать ЕГЭ 02.04.2021, 11:580 Новоржевец отделался обязательными работами за педофилию и хранение наркотиков 02.04.2021, 11:520 Круглый стол по продвижению региональных музеев начинает работу в Полибино
02.04.2021, 11:450 Сбербанк списал заемщикам долги по льготным кредитам под 2% годовых 02.04.2021, 11:420 Геннадий Иойлев: Трудовой договор - это гарантия соблюдения ваших прав 02.04.2021, 11:350 Пскович принес в финучреждение фальшивые 50 долларов 02.04.2021, 11:330 В половине случаев работники умирают от сопутствующих заболеваний — Геннадий Иойлев
02.04.2021, 11:280 ДТП произошло во дворе детской поликлиники на Петровской в Пскове 02.04.2021, 11:244 Еще пять человек скончались в Псковской области от коронавируса 02.04.2021, 11:220 Он улетел, но обещал вернуться 02.04.2021, 11:210 В два раза снизилась задолженность по зарплате в Псковской области
02.04.2021, 11:190 Кадры решают 02.04.2021, 11:101 «Подстрочник»: Что изменилось в Псково-Изборском музее с получением федерального статуса? 02.04.2021, 11:080 Пожар произошел в строящемся под Псковом социальном городке 02.04.2021, 11:060 Начинается видеотрансляция пресс-конференции с Геннадием Иойлевым
02.04.2021, 10:582 В Пскове обсудили проект сохранения церкви Варвары Великомученицы 02.04.2021, 10:450 «Хайпожоры»: Политические прогнозы в Пскове. Как правильно попадать пальцем в небо 02.04.2021, 10:370 Пскович попался на краже виски из магазина 02.04.2021, 10:230 В Новосокольниках приставы побудили организацию оплатить более 200 тысяч рублей долга
02.04.2021, 10:110 Опубликован план работ по реставрации некрополя Ганнибалов-Пушкиных 02.04.2021, 10:010 Псковичи провели утро в автомобильных пробках 02.04.2021, 09:570 После вмешательства прокуратуры в детском саду Пскова появились вакансии 02.04.2021, 09:421 На учениях под Псковом воздушный десант уничтожил условные базы боевиков
02.04.2021, 09:313 Александр Братчиков призвал псковичей голосовать за благоустройство «Шталага 372» 02.04.2021, 09:251 Красногородца привлекли к ответственности за взлом квартиры бывшей сожительницы 02.04.2021, 09:200 Дом сгорел в Гдовском районе из-за короткого замыкания 02.04.2021, 09:033 Псковская Росгвардия приглашает на службу в ОМОН
02.04.2021, 08:533 Россияне назвали самого привлекательного из известных мужчин 02.04.2021, 08:440 В Пскове приведут в порядок дорожку между детским садом «Снегирек» и лицеем «Развитие» 02.04.2021, 08:390 Псковские пограничники пресекли попытку контрабанды 70 тысяч пачек табачных изделий 02.04.2021, 08:352 В Роспотребнадзоре назвали максимальный срок окончания пандемии
02.04.2021, 08:230 В псковской Стремутке установили новые евроконтейнеры 02.04.2021, 08:120 Выявляемость аутизма возросла в России 02.04.2021, 08:009 В России научились модернизировать вакцину от COVID-19 за два дня 02.04.2021, 07:510 Эксперты предрекли рост стоимости биткоина до 100 тысяч долларов
02.04.2021, 07:390 Более 160 тысяч иностранных студентов пока не вернулись на учебу в Россию 02.04.2021, 07:270 Численность долгожителей в России увеличилась на 6,5% в 2020 году 02.04.2021, 07:150 В новоржевской деревне Стехово организовали вывоз ТКО 02.04.2021, 07:000 Авиабилеты по России дорожают на 15–120%
01.04.2021, 23:510 91 новый случай коронавируса выявлен в Псковской области за 1 апреля 01.04.2021, 23:135 Псковичам корюшка обходится в 8 раз дороже, чем жителям Ленобласти 01.04.2021, 22:560 Астраханский драмтеатр покажет свои спектакли в Пскове 01.04.2021, 22:490 Александр Коновалов показал, как сегодня выглядит «Машиностроитель». ВИДЕО
01.04.2021, 22:330 В апреле в Гдов приедет команда волонтеров проекта «Полезно путешествуй» 01.04.2021, 22:180 Россияне могут бесплатно восстановиться после COVID-19 в санаториях 01.04.2021, 21:580 В Псковской области микрофинансовую организацию оштрафовали за навязчивые звонки 01.04.2021, 21:490 Первоапрельский розыгрыш закончился беспорядками в Бельгии
01.04.2021, 21:310 Пассажир пострадал в ДТП на перекрестке Труда и Текстильной Пскове 01.04.2021, 21:130 Госархив Псковской области показал, как готовились к весенней торговле 56 лет назад 01.04.2021, 20:550 Легковой автомобиль врезался в опору освещения на Запсковье 01.04.2021, 20:547 Александр Козловский: Развивать села нужно по пути создания многофункциональных комплексов
01.04.2021, 20:433 Фотофакт: Бардак на берегу Псковы 01.04.2021, 20:360 Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» доступен всем желающим 01.04.2021, 20:240 Ярмарку в Гдове проведут 24 апреля без концертов и точек общепита 01.04.2021, 20:1210 Онищенко порекомендовал навсегда ввести масочный режим
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.