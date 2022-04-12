Общество

О случаях заражения клещевым энцефалитом через козье молоко сообщил Александр Нестерук

Группы до 10 человек заражались клещевым энцефалитом через козье молоко в Псковской области. Об этом в эфире радио «ПЛН.FM» сообщил начальник регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

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«Козы часто являются источником заражения клещевым энцефалитом лиц, которые употребляют в пищу сырое молоко. Мы даже сталкивались с группами до 10 человек. Бывали случаи, когда дачники приобретали молоко у местных жителей и впоследствии массово заболевали клещевым энцефалитом», - рассказал Александр Нестерук.

При этом случаев заражения этой инфекцией через коровье молоко на территории региона не фиксировалось. Через мясо животных также трудно заразиться, поскольку оно предполагает термическую обработку перед употреблением в пищу, добавил лавный санитарный врач.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина добавила, что в регионе известны случаи заражения крупного рогатого скота клещевым энцефалитом. Она напомнила, что домашних животных, в том числе кошек и собак необходимо обрабатывать специальными репеллентами, которые можно купить в ветеринарных аптеках. Их важно применять не только весной и летом, но и осенью, когда риск получить укус клеща по-прежнему высок.

«Нужно не забывать обрабатывать термически молоко, особенно - от коз, потому что они любят веточки и подлески, в которых обычно прячутся клещи, уже готовые напасть на свою жертву. При этом, если само животное заболело, оно мало проявляет это», - подчеркнула Вера Баданина и напомнила, что в Псковской области животных не прививают от клещевого энцефалита, а только лечат.