За костюмы священника или полицейского на Хеллоуин можно получить штраф до 300 тысяч рублей

За костюм священника или полицейского на Хеллоуин можно получить штраф, заявил адвокат Андрей Олифир. По его словам, использование игрушечного оружия для приставания к прохожим может обернуться арестом на 15 суток.

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«Отмечать Хеллоуин в России законно. Ни один федеральный закон не запрещает праздник, поэтому вечеринка дома или в кафе, тыквы, летучие мыши, вампиры, зомби и призраки остаются в правовом поле. Риски связаны с символами на костюме и поведением на улице. Полицейская или армейская форма с погонами и шевронами подпадает под статью 17.12 КоАП РФ со штрафом до 1,5 тысячи рублей и конфискацией. Камуфляж без знаков различия законен. Пародийный образ священника у храма может обернуться делом по ч. 1 ст. 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих со штрафом до 300 тысяч рублей», — предупредил Андрей Олифир.

Он отметил, что с 23 июля 2025 года Верховный Суд России признал международное движение сатанизма* экстремистским. По словам адвоката, за публичное использование перевернутой пентаграммы, козлиной головы в пентаграмме, перевернутого креста, креста Левиафана и числа 666 может быть предусмотрен штраф в размере 1–2 тысячи рублей или арест до 15 суток.

«Под закон подпадают нацистская символика, радужные флаги, являющиеся символом ЛГБТ* и образ стрелка из движения "Колумбайн"*. Черный плащ и узнаваемую надпись на футболке суд вправе счесть запрещенной символикой. Повторный эпизод в течение года после исполнения первого наказания переводит дело в ст. 282.4 УК РФ с лишением свободы до четырех лет. Приставание к прохожим с игрушечным оружием и нецензурной бранью подпадает под статью 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве с арестом до 15 суток», — заключил Андрей Олифир.

Ранее замглавы Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предложил законодательно запретить празднование Хеллоуина в школах, детских садах и культурных учреждениях. По его словам, отсутствие прямого запрета не должно мешать защите детей от влияния праздников, чуждых российским традициям, пишет News.ru.

Хеллоун является современным международным праздником, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. Хэллоуин традиционно празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днём не является.

*Движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена