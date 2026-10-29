За костюмы священника или полицейского на Хеллоуин можно получить штраф до 300 тысяч рублей

За костюм священника или полицейского на Хеллоуин можно получить штраф, заявил адвокат Андрей Олифир. По его словам, использование игрушечного оружия для приставания к прохожим может обернуться арестом на 15 суток.
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Он отметил, что с 23 июля 2025 года Верховный Суд России признал международное движение сатанизма* экстремистским. По словам адвоката, за публичное использование перевернутой пентаграммы, козлиной головы в пентаграмме, перевернутого креста, креста Левиафана и числа 666 может быть предусмотрен штраф в размере 1–2 тысячи рублей или арест до 15 суток.
Ранее замглавы Всемирного русского народного собора Михаил Иванов предложил законодательно запретить празднование Хеллоуина в школах, детских садах и культурных учреждениях. По его словам, отсутствие прямого запрета не должно мешать защите детей от влияния праздников, чуждых российским традициям, пишет News.ru.
Хеллоун является современным международным праздником, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. Хэллоуин традиционно празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днём не является.
*Движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена