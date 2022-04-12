Общество

Более 300 пенсий по инвалидности автоматически назначили жителям Псковской области

Более 300 пенсий по инвалидности назначили в беззаявительном порядке в Псковской области с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

С 1 января начал действовать автоматический порядок назначения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Пенсия и социальная выплата к ней, в том числе набор соцуслуг, назначаются со дня признания жителя инвалидом на основании данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ) без необходимости представления в Пенсионный фонд подтверждения.

«Речь идет о тех, кто до получения инвалидности не являлся пенсионером. В случаях, когда инвалидность назначается действующему пенсионеру, то ПФР производит ежемесячную денежную выплату», – пояснили специалисты.

Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается не позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации об инвалидности из ФРИ. В течение трех рабочих дней после решения о назначении пенсии уведомление приходит в личный кабинет на портале Госуслуг или по почте, отметили в фонде.

После назначения пенсии от гражданина потребуется определить способ ее доставки. Заявление можно подать онлайн через личный кабинет на сайте ПФР или на портале Госуслуг. При необходимости изменить способ доставки выплат можно в любое время.

Предоставление ряда государственных услуг в проактивном режиме, то есть без личного обращения граждан с заявлением и документами, осуществляется в рамках социального казначейства, цель которого – ускорить процесс назначения мер социальной поддержки и отказаться от сбора справок, добавили специалисты.