Общество

Как обеспечить ребенку безопасность в Сети, объяснили в псковской полиции

В рамках акции «Дети России - 2022» полицейские побывали в Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по региону.

Фото здесь и далее: управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области

В ходе встречи речь шла о обеспечении личной безопасности юных интернет-пользователей. Сеть стала уже неотъемлемой частью современного мира. Полицейские объяснили, как оградить подростков от различных соблазнов и опасностей, которые таит в себе виртуальное пространство.

Главный специалист отдела управления по контролю за оборотом наркотиков Елена Иванова рассказала преподавателям о том, как научить своих подопечных правилам безопасного и этичного поведения в Интернете, а также уберечь от опасностей, которые могут подстерегать каждого в информационном поле.

Например, в УМВД призывают никогда не соглашаться идти в гости к человеку, знакомство с которым произошло в Сети. Если назначается встреча, она должна проходить в людном месте и в присутствии родителей. «Помни, что под маской твоего ровесника может скрываться взрослый человек с преступными намерениями», - обратили внимание детей в ведомстве.

«Помимо этого, существует категория «интернет-вредителей» – это граждане, имеющие преступные намерения в отношении ребенка, или люди, выходящие за грань воспитанности и закона, так называемые "тролли". Если ты заметил, что кто-то в сети ведет себя таким образом, ты можешь легко победить его: не спорь, не пытайся что-то объяснить, а просто не обращай внимания. Ведь единственное, что нужно троллю, - твоя реакция», - предупредили в полиции.

О навыках уверенного отказа от наркотиков рассказала заведующая отделением по организации и координации профилактической работы Центра общественного здоровья и профилактики Ириной Гайдук. «В ходе тренинга было отмечено, что отстаивать свои позиции и сохранять доброжелательную атмосферу в коллективе - большое искусство, которому нужно учиться и прививать этот полезный навык подрастающему поколению», - подчеркнули в ведомстве.