Общество

Псковичи присоединятся к всероссийскому автопробегу в честь Первомая

Большой автопробег стартует в Псковской области 29 апреля. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель Псковского областного Совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Мы рады, что коронавирусная инфекция пока отступает, и рассчитываем, что нам разрешат провести масштабное массовое мероприятие. Мы уже подали прошение в Роспотребнадзор, подали уведомление в администрацию Псковской области. У нас будет большой автопробег. Мы вместе с Федерацией независимых профсоюзов России подключаемся к всероссийскому автопробегу, он уже начался», - рассказал Игорь Иванов.

По его словам, праздничные мероприятия в рамках автопробега состоятся в Санкт-Петербурге 30 апреля и на Красной площади в Москве 1 мая. После этого все экипажи выдвинутся в сторону Волгограда, где 9 мая на Мамаевом кургане автопробег завершится.

«С тематикой 1 мая "За человека труда" мы 29 апреля проведем возле памятника княгине Ольге большой митинг-концерт и детские мероприятия и праздники. В ходе этого митинга мы дадим старт нашему автопробегу, который проследуют до Петербурга, там проведут мероприятие на Дворцовой площади, и дальше выдвинутся в столицу и далее по маршруту», - уточнил глава Псковского облсовпрофа.