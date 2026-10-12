Виртуальные экскурсии и интерактивы посетили воспитанники детского сада «Чебурашка»

Программу в рамках проекта «Семейное путешествие с Барсиком сквозь историю Пскова» провели для воспитанников детского сада «Чебурашка», сообщается в канале Мах врип главы города Пскова Станислава Стармолотова.

Фото здесь и далее: Станислав Стармолотов / Мах

«Рад поделиться доброй историей о том, как вместе с семьями мы открываем для наших детей удивительный мир родного края. В детском саду "Чебурашка" успешно реализуется проект "Семейное путешествие с Барсиком сквозь историю Пскова". Эта инициатива родителей стала победителем конкурса инициатив родительских сообществ от Российского общества "Знание" при поддержке Минпросвещения России — и это по-настоящему значимое достижение!» - отметил Станислав Стармолотов.

Он добавил, что проект объединяет краеведение и семейные ценности: малыши и их родители знакомятся с богатым наследием Псковской земли в увлекательном, современном формате.