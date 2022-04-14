Общество

В Псковской области врачу-педиатру предлагают зарплату до 150 тысяч рублей

В Псковскую областную инфекционную больницу ищут врача-педиатра на зарплату до 150 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru.

Отмечается, что медианная предлагаемая зарплата в педиатров в регионе в апреле находится на уровне 55 000–60 000 рублей. В обязанности специалиста, который требуется на полный рабочий день, будет входить проведение необходимых лечебно-профилактических мероприятий, обследований и процедур, выполнение обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, а также работа с COVID-19.

Успешный кандидат должен иметь высшее профессиональное (медицинское) образование по одной из специальностей «Лечебное дело» или «Педиатрия», пройденную послевузовскую подготовку (интернатура и (или) ординатура).

Работодатель обещает работу в новом многофункциональном медицинском центре на современном оборудовании, заработную плату до 150 000 рублей на руки, федеральные выплаты, подъемное пособие. Компания отмечает, что все переработки оплачиваются, а иногородним специалистам предоставляется жилье с возможностью дальнейшей приватизации или компенсация аренды квартиры.