Общество

Новые соцвыплаты на детей будут начисляться псковским семьям с апреля

Дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет начнет действовать с 1 апреля 2022 года. Закон, определяющий условия получения выплаты и ее размер, приняли депутаты областного Собрания на 9-й внеочередной сессии регионального парламента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или законных представителей ребенка, являющегося гражданином РФ и постоянного проживающего на территории Псковской области, в случае, если размер среднедушевого дохода семьи на дату обращения не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

По прогнозным расчетам, новые выплаты будут распространяться на 26 тысяч 185 детей Псковской области.

Размер ежемесячной выплаты зависит от материального положения семьи. Он может составлять 50% от установленной величины прожиточного минимума для детей, а также 75 или 100 процентов – в случаях, когда после получения выплаты доход на каждого члена семьи все равно будет меньше прожиточного минимума семьи.

Размер социальной выплаты подлежит ежегодному пересчету. В текущем году он составляет от 6 125 до 12 250 рублей.

Полномочия по предоставлению ежемесячной выплаты Псковская область передает Пенсионному фонду РФ. На реализацию этих полномочий по предварительным расчётам потребуется более 2,5 млрд рублей. 99 процентов этих средств поступит в виде субвенции из федерального бюджета. Софинасирование региона составит 1 процент.

Порядок предоставления ежемесячной выплаты с перечнем необходимых документов устанавливается актом администрации Псковской области.