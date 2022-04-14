Общество

Александр Борисов провел прием граждан в Пскове

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Александр Борисов провел прием граждан в региональной общественной приемной партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Пскович Дмитрий Попов попросил депутата помочь в решении вопроса утепления фасада многоквартирного дома. Зимой в комнате стена промерзает настолько, что температура в квартире зачастую не поднимается выше 15 градусов. «Постоянно приходится пользоваться сетевым обогревателем, это дорого, да и воздух от этого всегда сухой. А у нас маленький ребенок», - пояснил мужчина и добавил, что обращался в управляющую компанию, но безрезультатно.

Александр Борисов пообещал разобраться в данном вопросе.

Жительница Писковичей Татьяна Поваренкова обратилась к депутату с просьбой помочь с ремонтом дороги от поселка до деревни Струково. «Там даже нет тротуаров, чтобы ходили дети. Налево-направо много дачных участков, на велосипедах много едут. Безопасная дорога должна быть. К тому же в волости прекрасный краеведческий музей, до которого тяжело добраться по такой дороге», - рассказала она.

Александр Борисов ответил, что переговорит с главой Псковского района по этому вопросу и со своей стороны окажет содействие в решении проблемы.

«Наша партийная программа носит название "народная", непосредственное общение с людьми на приемах позволяет собирать наказы в программу и решать те вопросы, которые особенно актуальны для населения», - отметил депутат.