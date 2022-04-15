За сутки от коронавируса в Псковской области выздоровели 140 человек. Всего – 105 740, сообщает официальный телеграм-канал региона.
При этом коронавирус подтвердился у 90 жителей Псковской области, всего – 108 654.
Как стало известно ранее, коронавирус унес жизни еще двоих человек. Всего от этого заболевания скончались 1793 жителя региона.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципальных образованиях:
Псков – 34306/25
Великие Луки – 16719/18
Бежаницкий район – 1407/0
Великолукский район – 2619/1
Гдовский район – 1930/2
Дедовичский район – 2800/0
Дновский район – 882/0
Красногородский район – 990/2
Куньинский район – 964/0
Локнянский район – 1050/3
Невельский район – 4954/4
Новоржевский район – 1152/2
Новосокольнический район – 3118/4
Опочецкий район – 3295/0
Островский район – 5191/8
Палкинский район – 1058/0
Печорский район – 2471/0
Плюсский район – 1713/1
Порховский район – 3837/2
Псковский район – 8726/3
Пустошкинский район – 1331/1
Пушкиногорский район – 1453/0
Пыталовский район – 1446/0
Себежский район – 2675/12
Стругокрасненский район – 1815/2
Усвятский район – 706/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.