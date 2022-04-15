Общество

За сутки от коронавируса в Псковской области выздоровели 140 человек

За сутки от коронавируса в Псковской области выздоровели 140 человек. Всего – 105 740, сообщает официальный телеграм-канал региона.

При этом коронавирус подтвердился у 90 жителей Псковской области, всего – 108 654.

Как стало известно ранее, коронавирус унес жизни еще двоих человек. Всего от этого заболевания скончались 1793 жителя региона.

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Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципальных образованиях:

Псков – 34306/25

Великие Луки – 16719/18

Бежаницкий район – 1407/0

Великолукский район – 2619/1

Гдовский район – 1930/2

Дедовичский район – 2800/0

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 990/2

Куньинский район – 964/0

Локнянский район – 1050/3

Невельский район – 4954/4

Новоржевский район – 1152/2

Новосокольнический район – 3118/4

Опочецкий район – 3295/0

Островский район – 5191/8

Палкинский район – 1058/0

Печорский район – 2471/0

Плюсский район – 1713/1

Порховский район – 3837/2

Псковский район – 8726/3

Пустошкинский район – 1331/1

Пушкиногорский район – 1453/0

Пыталовский район – 1446/0

Себежский район – 2675/12

Стругокрасненский район – 1815/2

Усвятский район – 706/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.