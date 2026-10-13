Член Союза архитекторов России предложил отказаться от «анонимного» благоустройства Пскова

Пскову необходим проект детальной планировки исторического центра с возрождением старых пешеходных маршрутов и обязательным открытым обсуждением всех идей с горожанами. Такое мнение высказал архитектор, член Союза архитекторов России Владимир Шуляковский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, существующего генерального плана города недостаточно для качественного развития городской среды, и Пскову пора переходить к более глубокому уровню проработки пространств.

«Город уже дозрел до того, чтобы разработать проект детальной планировки, например, для исторического центра, как это делали в советское время. В таком документе должна быть четко обозначена идеология: каким мы хотим видеть этот город. Кроме того, там должны содержаться конкретные предложения по реконструкции нашей специфической транспортной системы, организации парковок, переходов и пешеходных маршрутов», — отметил Владимир Шуляковский.

По его словам, центр города не нужно делать полностью пешеходной зоной, полностью перекрывая часть города для автомобилей. Вместо этого можно использовать исторически обоснованный подход.

«Просто перекрыть весь центр и сделать его пешеходным невозможно, да и не нужно. Но мы можем взять за основу исторические тропы, которые когда-то существовали и сейчас проходят сквозь жилые кварталы. На базе этой системы можно выстроить пешеходный каркас исторического центра, на который будут "нанизаны" выдающиеся общественные здания, театры, магазины. Это подчеркнет историю города и одновременно станет отличным экскурсионным и туристическим маршрутом. Если бы такой проект был разработан, нам было бы от чего отталкиваться», — добавил Владимир Шуляковский.

Также гость студии раскритиковал современную практику реализации проектов благоустройства, назвав ее «анонимным проектированием».