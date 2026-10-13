 
Общество

Член Союза архитекторов России предложил отказаться от «анонимного» благоустройства Пскова

0

Пскову необходим проект детальной планировки исторического центра с возрождением старых пешеходных маршрутов и обязательным открытым обсуждением всех идей с горожанами. Такое мнение высказал архитектор, член Союза архитекторов России Владимир Шуляковский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, существующего генерального плана города недостаточно для качественного развития городской среды, и Пскову пора переходить к более глубокому уровню проработки пространств.

«Город уже дозрел до того, чтобы разработать проект детальной планировки, например, для исторического центра, как это делали в советское время. В таком документе должна быть четко обозначена идеология: каким мы хотим видеть этот город. Кроме того, там должны содержаться конкретные предложения по реконструкции нашей специфической транспортной системы, организации парковок, переходов и пешеходных маршрутов», — отметил Владимир Шуляковский.

По его словам, центр города не нужно делать полностью пешеходной зоной, полностью перекрывая часть города для автомобилей. Вместо этого можно использовать исторически обоснованный подход.

«Просто перекрыть весь центр и сделать его пешеходным невозможно, да и не нужно. Но мы можем взять за основу исторические тропы, которые когда-то существовали и сейчас проходят сквозь жилые кварталы. На базе этой системы можно выстроить пешеходный каркас исторического центра, на который будут "нанизаны" выдающиеся общественные здания, театры, магазины. Это подчеркнет историю города и одновременно станет отличным экскурсионным и туристическим маршрутом. Если бы такой проект был разработан, нам было бы от чего отталкиваться», — добавил Владимир Шуляковский.

Также гость студии раскритиковал современную практику реализации проектов благоустройства, назвав ее «анонимным проектированием».

«Все идеи по установке малых архитектурных форм и благоустройству обязательно нужно обсуждать со специалистами и горожанами до их реализации. Сейчас сложилась странная практика: объект просто привозят и ставят, а дискуссия начинается, когда мы узнаем об этом по факту. Раньше всегда было известно, кто автор идеи. Нужно знать своих героев, чтобы справедливо их похвалить или обругать. К сожалению, сейчас этой прозрачности нет», — резюмировал Владимир Шуляковский.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026