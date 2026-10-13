Эксперт ИТ-холдинга Т1 рассказал о правилах «игры в ИИ-агентов»

Добавить MCP-коннекторы к числу обязательных критериев включения продукта в реестр отечественного ПО предложил руководитель направления Т1 ИИ ИТ-холдинга Т1 Сергей Голицын на форуме «Цифровые решения».
Отсутствие единых и безопасных протоколов подключения ИИ-агентов к корпоративным ИТ-системам — одно из главных препятствий к масштабированию ИИ-решений.
В противном случае интеграция агентов в разнородную ИТ-среду останется дорогой и сложной инженерной задачей, которая точно не по карману малому и среднему бизнесу, отметил он. Эксперт подчеркнул, для каждого MCP-сервера, через который агент получает доступ к данным и функциям конкретной системы, необходимо настроить подключение, права и ограничения. Когда таких подключений много, управлять ими нужно централизованно, через MCP-шлюзы.
Если бы вендоры заранее обеспечили такое взаимодействие по единым правилам, скорость внедрения и безопасность возросла бы. Особенно важны готовые инструменты подключения для малого и среднего бизнеса, которому не нужна глубокая переработка ПО под собственные процессы. Таким компаниям, по словам Голицына, нужен простой способ подключить агентскую платформу.
Однако технологические вопросы не единственное, что тормозит широкое внедрение ИИ-агентов. «Между пилотом и промышленной эксплуатацией лежит даже не технологическая экспертиза, а бизнес-зрелость», — отметил Сергей Голицын. Он выделил три ключевых признака AI-ready-компаний, готовых к внедрению и использованию ИИ.
Первый критерий состоит в наличии цифрового фундамента: данные должны быть оцифрованы и храниться в информационных системах. Второй предполагает внутреннюю экспертизу: внутри компании должны быть свои эксперты, умеющие поставить задачу и принять результат работы интегратора либо реализовать проект самостоятельно.
Третий фактор — экономическую целесообразность — Сергей Голицын называет супер-критерием. Даже технически грамотное решение должно окупаться.