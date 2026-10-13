Самым популярным инструментом среди работающих псковичей являются чат-боты — опрос

Чаще всего нейросети помогают искать информацию и идеи, а самым популярным инструментом остаются универсальные текстовые чат-боты. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru и сервиса Контур.Эгиды по итогам совместного исследования о том, как жители Псковской области используют искусственный интеллект в работе.

Изображение сгенерировано нейросетью

Почти половина опрошенных жителей Псковской области (48%) уже использовали нейросети для решения рабочих задач. При этом 24% обращаются к ним регулярно, несколько раз в неделю или чаще. Еще 13% используют ИИ несколько раз в месяц, а 11% пробовали такие инструменты лишь несколько раз.

При этом потенциал для дальнейшего распространения остается высоким: 27% респондентов пока не используют нейросети в работе, но планируют начать. Не пользуются ими и не собираются этого делать 25% опрошенных.

Молодые специалисты заметно чаще включают ИИ в рабочие процессы. Среди респондентов 18–24 лет нейросети для работы хотя бы раз использовали 70%, в группе 25-34 лет — 58%. Среди опрошенных 35-44 лет таких 51%, 45-54 лет — 39%, а среди респондентов старше 55 лет — 35%.

Среди тех, кто использует нейросети в работе, наиболее востребованы универсальные текстовые чат-боты — ChatGPT, Claude и DeepSeek. Их назвали 76% респондентов. Российскими решениями пользуются 47%.

Корпоративными ИИ-решениями, которые предоставляет работодатель, пользуются 8% участников исследования. Еще по 5% используют сервисы для генерации изображений и визуализации, ИИ-инструменты для работы с таблицами и данными, а также специализированные ИИ-помощники для инженеров.

Самый распространенный сценарий использования ИИ — поиск информации и идей: так нейросети применяют 84% пользователей. На втором месте — написание и редактирование текстов, писем и сообщений, этот вариант выбрали 61%.

Еще 29% используют нейросети для анализа документов и больших объемов текста. Более четверти готовят с их помощью презентации, отчеты и другие материалы (26%), а 24% анализируют таблицы, данные и показатели.

По 16% респондентов используют ИИ для перевода технической документации, подготовки к встречам, переговорам и выступлениям, а также поиска и сверки нормативной документации.

Реже нейросети применяют для написания пояснительных записок и обоснований, написания и проверки программного кода, работы с договорами и другими юридическими документами — по 11%. Еще по 5% используют ИИ для решения карьерных вопросов, связанных с повышением, увольнением или поиском новой работы, а также разбора конфликтов и сложных ситуаций с руководителем, коллегами или клиентами. Для работы с клиентами нейросети используют 3% респондентов.

Таким образом, основная область применения нейросетей в работе жителей Псковской области связана с повседневными информационными и текстовыми задачами. Более специализированные сценарии распространены заметно меньше.

Совместный опрос hh.ru и Контур.Эгиды проводился с 9 по 24 сентября 2026 года среди 3 068 российских соискателей, в том числе из Псковской области.