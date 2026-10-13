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Соглашение о сотрудничестве подписали псковские спасатели и министерство молодежной политики

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Главное управление МЧС России по Псковской области и министерство молодёжной политики Псковской области заключили соглашение, направленное на развитие взаимодействия в работе с молодёжью и поддержку молодых специалистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по региону.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В ходе рабочей встречи министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев и начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин обсудили комплекс мер по поддержке молодых сотрудников, а также механизмы вовлечения молодёжи в реализацию общественно значимых проектов в сфере безопасности.

В рамках совместной работы молодёжный совет Главного управления организовал экскурсию в пожарную часть для подростков из патриотических и общественных организаций города Пскова.

Кроме того, председатель молодёжного совета Главного управления Игорь Ежов представил проект «Больше, чем служба», ориентированный на поддержку молодых федеральных государственных служащих.

 

Сотрудничество призвано обеспечить системную работу по развитию кадрового потенциала, укреплению преемственности профессиональных традиций и формированию у молодого поколения ответственного отношения к обеспечению безопасности населения.

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