Псковский суд дал «БЛГКВ Бару» три месяца на устранение нарушений пожарной безопасности

Псковский городской суд рассмотрел иск прокурора к заведению «БЛГКВ Бар» (Октябрьский проспект, дом 20) из-за многочисленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Прокурор требовал обязать арендатора — ООО «Заря» —и собственника здания — ООО «Псков-Альянс» — в течение месяца оборудовать второй эвакуационный выход с мансардного этажа. Если же арендатор этого не сделает, то прокуратура настаивает на приостановке деятельности заведения.

В суде представители бара пояснили, что уже заключили договоры на строительство необходимой эвакуационной лестницы и согласовали эти работы с собственником помещения.

Изучив документы, суд возложил ответственность за безопасность на ООО «Заря». При этом судья пришел к выводу, что закрывать бар нет оснований: нарушения устранимы, работы уже начаты, а для завершения строительства требуется время.

Суд обязал арендатора устранить все нарушения пожарной безопасности в течение трех месяцев после вступления решения в силу. Деятельность бара на время ремонта приостанавливаться не будет.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.