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«Логика магнитика на холодильник»: Владимир Шуляковский о том, почему Пскову нужны свои идеи

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Пскову не хватает уникальных арт-объектов, что могли бы привлекать внимание туристов, даже тех, которые не знают о самом городе, рассказал архитектор, член Союза архитекторов России Владимир Шуляковский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, на сегодняшний день Пскову не хватает стратегического видения, которое объединило бы разрозненные решения в единую картину.

«В Пскове назрела потребность придумать городу идеологию: как он должен развиваться стилистически и пространственно. Генеральный план города ответа на этот вопрос не дает. В итоге даже малые архитектурные формы появляются как-то случайно», — добавил Владимир Шуляковский. 

По словам архитектора, новые объекты часто возникают без какой-либо логики и привязки к месту: «Логики тут никакой нет. Это логика "магнитика на холодильник": прилепил — и всё. Взяли откуда-то из интернета. А ведь наш город богат всем на свете: у нас мощная историческая, событийная, архитектурная основа. И вместо того чтобы использовать это, мы дергаем из интернета котиков и разных животных. Это, честно говоря, смешно», — прокомментировал Владимир Шуляковский.

Архитектор считает, что Пскову необходимо искать собственные идеи, которые могут удивить туриста и стать «визитной карточкой» города, например как арт-объект из Пятигорска.

«Нужно подойти к этому осмысленно. Не искать, "как у других", а сделать именно то, что есть у нас — выкопать из истории, чтобы все удивлялись и говорили об этом. Примеров много. Вот памятник клизме в пятигорском санатории. Там это совершенно в тему. С юмором, с интересной выдумкой. Важно не сделать, как они, а подумать, как они. Найти то, что было у нас: и историческую отсылку, и арт-объект своего рода», — резюмировал Владимир Шуляковский.
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