«Логика магнитика на холодильник»: Владимир Шуляковский о том, почему Пскову нужны свои идеи

Пскову не хватает уникальных арт-объектов, что могли бы привлекать внимание туристов, даже тех, которые не знают о самом городе, рассказал архитектор, член Союза архитекторов России Владимир Шуляковский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, на сегодняшний день Пскову не хватает стратегического видения, которое объединило бы разрозненные решения в единую картину.

«В Пскове назрела потребность придумать городу идеологию: как он должен развиваться стилистически и пространственно. Генеральный план города ответа на этот вопрос не дает. В итоге даже малые архитектурные формы появляются как-то случайно», — добавил Владимир Шуляковский.

По словам архитектора, новые объекты часто возникают без какой-либо логики и привязки к месту: «Логики тут никакой нет. Это логика "магнитика на холодильник": прилепил — и всё. Взяли откуда-то из интернета. А ведь наш город богат всем на свете: у нас мощная историческая, событийная, архитектурная основа. И вместо того чтобы использовать это, мы дергаем из интернета котиков и разных животных. Это, честно говоря, смешно», — прокомментировал Владимир Шуляковский.

Архитектор считает, что Пскову необходимо искать собственные идеи, которые могут удивить туриста и стать «визитной карточкой» города, например как арт-объект из Пятигорска.