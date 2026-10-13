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Красногородская агрошкола стала победителем Всероссийского конкурса школьных музеев

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Красногородская школа-интернат «Агрошкола» вошла в число победителей Всероссийского конкурса школьных музеев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Руководитель школьного музея Валентина Андреева успешно защитила проект-презентацию перед экспертами в сфере музейной педагогики и членами Детского общественного совета Музея Победы — активистами школьных музеев.

Всероссийский конкурс школьных музеев от Общества «Знание» — профессиональная площадка для всех, кто делает школьные музеи живыми и интересными. Он проходил с марта по октябрь 2026 года по поручению президента России Владимира Путина при поддержке Минпросвещения РФ. За это время в нем приняли участие около 4,7 тысяч представителей школьных музеев из 89 регионов страны.

В финале конкурсанты приняли участие в насыщенной программе: прослушали лекции, провели стратегическую сессию, встретились с Героями России, посетили музейный комплекс «1418 шагов к Победе. Дорога памяти» и главный храм Вооруженных сил РФ.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в  конгрессно-выставочном центре Центрального парка «Патриот». Призовой фонд 35 миллионов рублей разделили 70 учебных заведений из 44 регионов России. Каждый из них получит оборудование для развития и обновления своих музеев и экспозиций, подарки от партнера проекта.

«Благодарна организаторам за обмен опытом и внимание к школьным музеям. У меня появилось еще больше друзей-единомышленников в разных уголках Родины», - отметила Валентина Андреева.
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