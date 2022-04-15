Общество

Судебное заседание по делу члена псковского «Яблока» Николая Кузьмина перенесли

Судебное заседание по делу депутата Собрания депутатов сельского поселения «Завеличенская волость», члена Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Николая Кузьмина отложили на 28 апреля. Об этом сообщил председатель местного отделения партии Лев Шлосберг в своем телеграм-канале.

«Суд удовлетворил ходатайство о вызове лица, составившего протокол об административном правонарушении, и допросе (по системе видеоконференцсвязи)», – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее задержанный депутат отпущен.

Напомним, 17 апреля Николай Кузьмин был задержан при выходе из поезда Псков – Москва. На него составили два протокола об административных правонарушениях: по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных сил) и по статье 20.3 КоАП РФ (демонстрация запрещенной символики).