Общество

В Пскове задержали члена партии «Яблоко» Николая Кузьмина

Депутат Собрания депутатов сельского поселения «Завеличенская волость», член Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Николай Кузьмин доставлен в полицию 17 апреля. Об этом сообщил председатель местного отделения партии Лев Шлосберг в своем телеграм-канале.

В Пскове в 08:36 при выходе из поезда Псков – Москва сотрудники полиции задержали депутата и доставили в отдел организации применения административного законодательства (ООПАЗ) Управления МВД России по Псковской области на ул. Новгородской, 7, говорится в сообщении.

На Николая Кузьмина составляют два протокола об административных правонарушениях: по статье 20.3.3 КоАП РФ (за «дискредитацию Вооруженных сил») и по статье 20.3 КоАП РФ (за «демонстрацию запрещенной символики»). Первая предполагает штраф от 30 до 50 тысяч рублей, по второй возможен арест до 15 суток.

Заседание пройдет сегодня в Псковском городском суде.