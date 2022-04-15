Общество

В новом филиале псковской поликлиники появится электронное обслуживание

В новом филиале псковской городской поликлиники №2 на улице Кузбасской Дивизии, 22 появится электронное обслуживание пациентов. Об этом сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в ходе встречи с журналистами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы постепенно уходим от бумажной регистратуры. Для удобства пациентов все результаты диагностики на компьютерном томографе будут вноситься в электронном виде», - рассказала Галина Неваленная.

Кроме того, в медучреждении запустили защищенные каналы телефонии и Интернета. Сейчас используется лабораторно-информационная система, врачи назначают анализы в электронном виде.