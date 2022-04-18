Общество

Школу в Гдове построят в запланированные сроки — Александр Котов

Школу в городе Гдове построят в запланированные сроки. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Школа в Гдове предполагается к строительству в рамках национального проекта. Все, что связано с реализацией национальных проектов, подлежит финансированию. Растут цены на строительные материалы, и это приводит к удорожанию строительных работ. Будут сделаны соответствующие корректировки проектной документации и увеличен объем денежных средств, которые предполагалось расходовать в рамках нацпроектов. Строительство школы в Гдове будет производиться в запланированные сроки», — сказал Александр Котов.

Все национальные проекты будут работать, уверен Александр Котов. «Будем надеяться, что никакие корректировки в этом направлении производиться не будут. Особенно, по строительству детских садов и школ», — добавил спикер регионального парламента.