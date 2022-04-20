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Общество

Превышение областного уровня заболеваемости COVID-19 фиксируют в 13 районах

20.04.2022 15:59|ПсковКомментариев: 2

Заболеваемость коронавирусной инфекцией оказалась выше среднеобластного уровня в 13 районах с 11 по 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выше среднеобластного уровня заболеваемость коронавирусом зарегистрировали в Гдовском, Палкинском, Порховском, Опочецком, Усвятском, Бежаницком, Дедовичском, Пустошкинском, Себежском, Островском, Красногородском, Невельском, Новоржевском районах.

В целом, заболеваемость COVID-19 снизилась на 5,4% (на 35 случаев) в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей. Специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали 614 случаев заражения. Заболеваемость составила 98,99 на 100 тысяч населения. На предыдущей неделе – 104,63 на 100 тысяч населения, то есть 649 случаев. 

По клинической форме среди них ОРВИ – 575 случаев, в форме внебольничной пневмонии – 33 случая.

По возрастной структуре наибольшая заболеваемость отмечается в возрастной группе в возрасте 65 лет и старше– 34,2% от общего числа зарегистрированных случаев за неделю, 179,33 на 100 тысяч населения – 210 случаев.

В Пскове за неделю зафиксировали 158 случаев COVID-19, заболеваемость составила 75,44 на 100 тысяч населения.

«Вакцинация против COVID-19 – это единственный способ остановить пандемию коронавирусной инфекции и эффективная альтернатива ограничительным мероприятиям, их корректировке и полной отмене. Для создания иммунной прослойки против COVID-19 необходимо привить 80% взрослого населения региона», – отметили в управлении.

Теги: #Роспотребнадзор #статистика #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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