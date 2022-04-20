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Общество

Ключ на шее, суп в холодильнике

21.04.2022 11:47|ПсковКомментариев: 1

На федеральном уровне заговорили о введении продленки для всей начальной школы. Сейчас она работает только для первоклассников. Предполагается, что группы продленного дня во всей стране заработают по единым стандартам. В частности, с детьми будут делать уроки. Внедрение системы может споткнуться о местные нюансы. В Пскове переполненные школы работают в две смены, значит, продленку негде будет разместить, классы заняты весь день. В центрах дополнительного образования с детьми будут рисовать и заниматься спортом, но не выполнять домашние задания. В этом же уравнении - нехватка педагогов и оплата продленки из родительского кармана. Обозреватель ПЛН Юлия Магера разбиралась, насколько реалистично воплотить нововведение в реальность.

 

Нет помещений, нет педагогов

В Госдуме рассмотрят законопроект о едином по стране подходе к организации в школах групп продленного дня. Пока что они есть не во всех школах. А там, где есть, не всегда они бесплатные, и не везде с детьми делают уроки.

«Предлагается следующее, - разъяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Решение об открытии групп принимается образовательной организацией с учетом мнения родителей. Наряду с присмотром и уходом за детьми должны осуществляться подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия».

Получается, что мнение родителей учитывается, но решение будет принимать школа. Также законопроект предполагает, что регионы смогут софинансировать родительскую плату. И это тоже не значит, «должны».

«Группы продленного дня существовали всегда, - как сейчас работает продленка, Псковской Ленте Новостей рассказала Анна Кузыченко, начальник управления образования Пскова. - Мы все объективно понимаем, что они нужны для начальной школы. У нас практически 100% работающие родители, бабушки и дедушки. В Пскове группы продленного дня работают в первом классе по запросу родителей. Единственное, что оплачивают родители, - питание».

Для остальной началки продленка сейчас не является по закону обязательной. И там, где она есть, она платная. Но даже не об это споткнется ее введение. Главное препятствие - вторые смены.

Всего в Пскове 26906 школьников, из них 6872 человек учатся во вторую смену (26%) в двадцати городских школах. Большая часть приходится на начальную школу: 5123 человек.

«В нашем городе ввиду нехватки площадей вторые-четвертые классы, преимущественно, обучаются во вторую смену. Проблема будет чисто техническая, нам не хватит кабинетов, - отмечает Анна Кузыченко. - Если законопроект пропишет, что режим продленного дня обязателен для всех параллелей начальной школы вне зависимости от сменности обучения, мы зададимся вопросом, где взять дополнительные площади, если образовательная деятельность весь день не прерывается».

До 1 декабря этого года по нацпроекту «Образование» должны быть сданы школы в Пскове на улице Юбилейной на 825 мест и на улице Киселева на 525 мест. Полностью перекрыть семитысячную вторую смену они не смогут. На этой неделе председатель областного комитета по образованию Андрей Ермаков сообщил о планах подать заявку на строительство еще двух школ в Борисовичах.

«Вопрос с помещениями мы можем решить сетевым взаимодействием с учреждениями дополнительного образования, - видит Анна Кузыченко один из возможных выходов. - Дети пойдут на продленку не в свою школу, а на кружки по робототехнике, бисероплетению, на занятия музыкой. Но будет ли это интересно родителям? Родитель надеется на то, что с ребенком сделают уроки».

Вторая проблема: кадровый дефицит. Большинство учителей начальных классов в Пскове работают в две смены. С утра ведут 1Б, вечером за те же парты садится 3А. То есть вести уроки и продленку один и тот же педагог не сможет, нужны новые кадры. Сейчас усилия по их привлечению направлены, в первую очередь, на насыщение педагогами новых школ.

Родительский интерес

«Прекрасные воспоминания от продленки, - говорит о собственном детстве мама из Пскова Мария Лебедева. - Нас водили на обед, гулять на горку, а потом по батареям были развешены вязаные рейтузы. Все вместе делали уроки, это было легко, потому что вместе. После рисовали. Один дома или в компании при деле - разница есть».

Сейчас Мария воспитывает пятиклассницу Сашу. Дочка ходила в продленку только в первом классе. В школе было организовано помещение с отдельным входом, где с детьми не только делали уроки, но и водили их в Дом детского творчества на кружки по рисованию, фольклору, на продленку приходил педагог по краеведению. Остальная началка прошла для Саши во вторую смену и без продленки. Даже если бы она существовала, Мария не отдала бы дочку.

«Наверно, это было бы удобно, с утра отвезла и забыла, а так приходилось на обеде за ней ездить. Но ребенок в таком режиме будет уставать, - рассматривает она ситуацию под разными углами. - Одно дело, она спокойно спит дома, другое к первому уроку в школе и к началу занятий уже вымотана».

Отдать ребенка в школу на весь день родители готовы только от безвыходности.

«У ребёнка во втором классе вторая смена, - пишет в одном из местных пабликов мама из Великих Лук. - Все будут на работе, водить некому, дверь сам закрыть не может, ключ дали, но не получается. Срываться каждый день с работы не вариант. Наша школа рядом со Смоленском рынком, и она не может предложить продленку, чтобы утром можно было привести, а после уроков забрать».

Накануне министр просвещения обнародовал еще ряд нововведений, которые ожидают школы в ближайшее время. С нового учебного года каждая новая неделя будет начинаться с исполнения гимна. Для первоклассников введут историческое просвещение, пока речь идет не о введении новой дисциплины, а о внедрении новых элементов в существующие предметы. Школы получат рекомендации забирать на входе мобильные телефоны. Также Роспотребнадзор выступил с инициативой исключить из школьного меню импортные продукты.

Продленка для всей началки, а не только в первом классе точно будет востребована частью родителей. Но реалистичность ее введения вызывает вопросы. Если законопроект в его нынешнем виде будет принят, для школьников Псковской области он мало что поменяет. Продленку он не сделает обязательной, только по возможности школы. В Пскове и Великих Луках школы задыхаются от вторых смен и от нехватки учителей - значит, такая возможность в ближайшее время вряд ли появится. Свободные площади и педагоги нашлись бы в районах, но там другая проблема. Продленка бесплатна только для первоклассников. Для родителей остальных детей новый закон вводит бюджетное софинансирование оплаты по возможности регионов. Каковы эти возможности в Псковской области, хорошо известно. Сами родители в райцентрах вряд ли смогут скинуться на этакую коллективную «няню» для всего класса. Проще по старой схеме: ключ на шее, суп в холодильнике. Так что вздохнуть чуть свободнее смогут разве что родители первоклассников - с ними теперь точно начнут делать уроки. На этом, пожалуй, все.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #школа #дети #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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