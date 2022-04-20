Общество

Снять до копейки: новые терминалы установили во всех почтовых отделениях региона

В почтовых отделениях Псковской области установлено более 370 специальных POS-терминалов, с помощью которых жители региона могут снять деньги с карты любого банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

«Почти 270 терминалов для снятия денежных средств размещены в отделениях Почты России в сельской местности. Именно в таких населенных пунктах часто отсутствует сеть банкоматов, поэтому наиболее популярна операция по снятию наличных. В городских отделениях с помощью POS-терминалов жители региона преимущественно оплачивают услуги и товары», - прокомментировала директор управления Дарья Цилина.

Клиент прикладывает карту к терминалу, а сотрудник Почты выдает деньги. При этом можно снять любую сумму с точностью до копейки, что особенно ценят граждане старшего возраста. При этом операции по снятию и внесению наличных по карте Почта Банка совершаются без комиссии.

С увеличением количества POS-терминалов жители Псковской области, приходя на почту, все чаще оплачивают услуги и товары безналичным способом. Так, с начала 2022 года совершено почти 408 000 операций с использованием банковских карт. Клиенты оплачивают почтовые услуги, такие как отправка посылок, бандеролей, заказных писем, экспресс-доставка, абонирование ячейки абонементного почтового шкафа. Кроме того, по безналичному расчету можно приобрести конверты, марки, канцелярскую продукцию, товары почтовой розницы, газеты и журналы.