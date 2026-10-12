В псковских Хотицах подрядчик трудится с опережением графика — Наталья Федорова

В деревне Хотицы Псковского муниципального округа в микрорайоне «Невский парк» подрядчик с опережением графика занимается строительством улицы в рамках программы «Комплексное развитие территорий» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщила глава округа Наталья Федорова в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Наталья Федорова / Мах

На участке строительства улицы Завеличенской, реализуемой по муниципальному контракту, подрядчик выполняет работы по устройству земляного полотна, ливневой канализации, бордюрного камня.

В рамках муниципального контракта подрядчиком выполнены работы по ремонту шести участков дорог общей протяженностью 2,7 километра в населенных пунктах Псковского муниципального округа: Соловьи, Горнево, Ложнево, Рябово, Торошино, Шаврово, Большие Жезлы. Выполнены работы по профилированию дорожного полотна и подсыпке щебеночно-песчаной смесью.

В рамках обслуживания дорожной сети округа подрядчиками отгрейдированы свыше 200 километров песчано-гравийных дорог из более чем 800 километров общей протяженности дорог в ПГС. Работы продолжаются с учетом погодных условий.