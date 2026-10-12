«Постскриптум»: 8 лет для Натальи Ильиной и доступна ли ипотека псковичам? 

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Финиш следствия по «Делу Ильиной» - что просит прокурор?
- Полтора века на страже культуры – большой юбилей Псковского музея-заповедника;
- Новые начальники осваиваются на занятых должностях – все встречаются со всеми;
- Доступна ли ипотека псковичам?
- Как определять мэра Пскова – назначением или выборами?
Об этом и не только поговорим в политическом блоке с нашим обозревателем и главным редактором ПЛН Александром Савенко.
Начало программы в 13:04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.