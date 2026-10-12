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Экс-пскович Дамир Файзулин победил в престижном фотоконкурсе Leica Oskar Barnack Award-2026

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Кадры Дагестана принесли фотографу Дамиру Файзулину победу в Leica Oskar Barnack Award-2026. Информация об этом появилась на сайте одного из самых престижных международных конкурсов в области фотографии.

Фото: Дамир Файзулин / Leica Oskar Barnack Award-2026

Серия снимков называется Preserving Nature as Preserving Ourselves («Сохраняя природу, мы сохраняем себя»). На них изображены повседневная жизнь и культурные традиции горного Дагестана.

Серия строится на контрастах. «Руины заброшенной горной деревни противопоставлены стальному каркасу нового торгового центра. Деревенские женщины носят традиционные платки рядом с молодой девушкой, на пальто которой есть логотип Chanel», — говорится на сайте премии.

По словам фотографа, он впервые открыл для себя Дагестан в 2020 году как турист. А уже в следующем городу переехал туда, чтобы лучше узнать регион. «Переезд в Дагестан дал мне возможность установить естественный контакт с людьми. Я хотел изучить факторы, которые формируют характер горцев: как конкретная среда определяет культуру и характер человека, потому что человек неотделим от географии места, где он строит свою повседневную жизнь, и где он сам формируется», — объяснил Дамир Файзулин.

Ранее сообщалось, что австралийский подводный фотограф Джоно Аллен стал обладателем Гран-при конкурса World Nature Photography Award 2026 за снимок редкого белого детеныша горбатого кита, пишет Lenta.ru.

Дамир Файзулин - экс-пскович. До переезда в Дагестан жил и работал здесь. 

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