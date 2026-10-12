Экс-пскович Дамир Файзулин победил в престижном фотоконкурсе Leica Oskar Barnack Award-2026

Кадры Дагестана принесли фотографу Дамиру Файзулину победу в Leica Oskar Barnack Award-2026. Информация об этом появилась на сайте одного из самых престижных международных конкурсов в области фотографии.
Фото: Дамир Файзулин / Leica Oskar Barnack Award-2026
Серия снимков называется Preserving Nature as Preserving Ourselves («Сохраняя природу, мы сохраняем себя»). На них изображены повседневная жизнь и культурные традиции горного Дагестана.
Серия строится на контрастах. «Руины заброшенной горной деревни противопоставлены стальному каркасу нового торгового центра. Деревенские женщины носят традиционные платки рядом с молодой девушкой, на пальто которой есть логотип Chanel», — говорится на сайте премии.
Ранее сообщалось, что австралийский подводный фотограф Джоно Аллен стал обладателем Гран-при конкурса World Nature Photography Award 2026 за снимок редкого белого детеныша горбатого кита, пишет Lenta.ru.
Дамир Файзулин - экс-пскович. До переезда в Дагестан жил и работал здесь.