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Невролог предупредила о последствиях употребления энергетиков

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Энергетики не восполняют запас сил, а лишь на время маскируют усталость кофеином, из-за чего при замене ими сна и отдыха нервная система работает в условиях перегрузки, рассказала невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Энергетик не восполняет запас сил, а лишь на время маскирует усталость с помощью кофеина в составе. Если использовать такие напитки вместо полноценного сна и отдыха, нервная система продолжает работать в условиях перегрузки», - сказала Екатерина Демьяновская.

По словам врача, большие дозы энергетиков могут вызывать тревожность, раздражительность, дрожание рук, внутреннее напряжение, головную боль и тахикардию. Екатерина Демьяновская также отметила, что еще одной проблемой любителей энергетиков становится нарушение сна. Кофеин действует несколько часов, поэтому выпитый вечером напиток может затруднить засыпание и сделать сон более поверхностным, пояснила врач.

Кроме того, Екатерина Демьяновская подчеркнула, что в энергетики часто добавляют таурин. Сам по себе он не считается стимулятором, но сочетание нескольких активных компонентов может усиливать нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную систему, предупредила врач. Она добавила, что это особенно опасно при употреблении нескольких банок подряд или одновременном приеме кофе и других источников кофеина, пишет РИА Новости.

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