Общество

Главе Пскова за год поступило порядка 5000 обращений в соцсетях

Глава Пскова Елена Полонская получила порядка 5000 обращений в социальных сетях в 2021 году. Об этом говорится в отчете главы областного центра о результатах деятельности за прошлый год, с которым она выступает перед депутатами гордумы на сессии 26 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Главным приоритетом работы городской Думы была и остается работа с населением, прямое взаимодействие с людьми нашего города. Работа проводится в соответствии с действующим законодательством и направлена на соблюдение конституционных прав и законных интересов граждан. Проводимые на своих округах личные приемы граждан – это оказание реальной депутатской помощи псковичам», - отметила Елена Полонская.

За 2021 год парламентарии обработали более 250 обращений псковичей и провели порядка 500 приемов граждан по личным вопросам. «Я всегда подчеркиваю, что моя работа - в первую очередь, это диалог с псковичами. В адрес главы города Пскова за 2021 год поступило порядка пяти тысяч обращений в социальных сетях. Вопросы незамедлительно прорабатывались и решались с представителями управляющих компаний города, исполнительными органами власти, а также при участии собственников многоквартирных домов. Вопросы касались: уличного освещения, строительства детских площадок, организации парковочных мест, ремонта домов, мест в детских садах и школах, начислений по коммунальным платежам, отопления в зимний период, обеспечения лекарственными средствами, оказания медицинской помощи и другие», - добавила Елена Полонская.