Общество

«Бессмертный полк» в Псковской области пройдет впервые после начала пандемии

Шествие «Бессмертного полка» очно пройдет в Псковской области 9 мая в рамках празднования Дня Победы. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила член Общественной палаты Псковской области, руководитель регионального штаба «Волонтеров Победы» Екатерина Родина.

«Сбор людей, которые хотят принять участие в акции, будет проходить за зданием на улице площадь Ленина, 1. В 11:30, после парада, мы уже выстроимся в колонны и пойдем по традиционному маршруту: площадь Ленина – Октябрьский проспект – Летний сад – Зеленый театр. Бессмертный полк обычно идет около часа», – рассказала Екатерина Родина.

До этого два года подряд из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации акция «Бессмертный полк» проводилась только в онлайн-формате. Районные центры и муниципалитеты также в этом году будут организовывать шествия.

«В Пскове ожидается 12-14 тысяч участников, по области их количество еще не прогнозировали. До пандемии всего участвовало в шествиях около 40 тысяч человек», – поделилась руководитель регионального штаба «Волонтеров Победы».

Заявки не собираются, достаточно просто прийти на площадь в указанное время и влиться в шествие. Предварительной регистрации для участников нет.

«Очное участие больше воодушевляет людей, Это объединяющее мероприятие для нашей страны, для всех, у кого родственники погибли в годы Великой Отечественной войны и более поздних военных конфликтах. На мой взгляд, безусловно, важно именно очное участие», – отметила Екатерина Родина.

В этом году организаторы акции получили новые рекомендации. Вход в колоны «Бессмертного полка» будет осуществляться после прохождения досмотра.

«Не нужно брать с собой колющие, режущие предметы, продукты питания. Убедительно просим не брать с собой животных. Стеклянные контейнеры, металлические бутылки для воды просим оставить дома. Брать минимум вещей, приходить исключительно со штендером. Перечень запрещенных к проносу вещей мы еще обязательно распространим в социальных сетях», – добавила организатор.

В настоящее время продолжается набор волонтеров для сопровождения шествия, все желающие могут зарегистрироваться на мероприятие на официальном сайте или обратиться напрямую к руководителю штаба Екатерине Родиной по телефону +7911-369-50-31.