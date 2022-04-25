Общество

Меры соцподдержки получают более 500 пострадавших от радиации псковичей

В этом году исполняется 36 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции – крупнейшей техногенной катастрофы по масштабам ущерба и последствиям. Для пострадавших в результате аварии более 500 жителей Псковской области государство предусмотрело специальные меры поддержки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Пенсионного фонда России по региону.

Так, гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы, государственная или страховая пенсия по старости назначается при наличии трудового стажа с уменьшением пенсионного возраста: участникам ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986-1987 годах - мужчинам с 50 лет, женщинам - с 45 лет, а участникам ликвидации аварии в 1988 -1990 годах - мужчинам с 55 лет, женщинам - с 50 лет.

При этом граждане, подвергшиеся воздействию радиации, но не являющиеся инвалидами, имеют право на снижение пенсионного возраста от 1 года до 5 лет. Для назначения государственной пенсии по старости им необходимо иметь пять лет страхового стажа.

В отдельных случаях «чернобыльцы» могут получать и государственную, и страховую пенсии одновременно. Так, на две пенсии имеют право граждане, получившие инвалидность вследствие военной травмы (полученной при исполнении обязанностей военной службы) при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — военнослужащие срочной службы, а также лица, призванные на военные сборы.

Также право на получение двух пенсий имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца — участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, инвалида вследствие катастрофы на ЧАЭС, а также лица, получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на ЧАЭС или работами по ликвидации последствий. Им может устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца и пенсия по старости (инвалидности).

Как и все федеральные льготники, «чернобыльцы» и приравненные к ним категории лиц, пострадавших от последствий радиации, имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Помимо «чернобыльской» ЕДВ пострадавшие лица могут получать вторую ЕДВ, если на то есть основания. Например, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, признанные инвалидами (первая ЕДВ выплачивается как ликвидатору, вторая ЕДВ - как инвалиду), добавили в ОПФР.

С этого года ПФР выплачивает также ряд компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации и членам их семей, которые ранее предоставлялись органами социальной защиты.