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Псковский преподаватель представил новое учебное пособие по истории

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В октябре педагогической общественности и учащимся было представлено новое учебно-методическое пособие по истории России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил автор пособия, кандидат исторических наук, преподаватель Академического курса по подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию Максим Васильев. 

Изображение: «Подготовка к ЕГЭ с преподавателем М.В.Васильевым» / «ВКонтакте»

Книга выполнена в виде электронного издания, оснащена гиперссылками и удобна в использовании. Она включает в себя 20 рабочих листов по всем темам учебного курса, необходимый объем иллюстративного материала, хронологические схемы, таблицы международных договоров, вопросы для самопроверки и повторения материала, а также рекомендации по выполнению всех типов заданий второй части ЕГЭ по истории. Материалы пособия учитывают кодификатор, спецификацию и демоверсию ЕГЭ по истории на 2027 год и составлены с учетом последних изменений, внесенных ФИПИ в экзаменационные работы прошлых лет. 

Как отметил сам автор на своей странице ВКонтакте: обновленный вариант книги увеличился на 200 страниц. В два раза возрос объем иллюстративного материала: цветные и черно-белые карты по всем темам русской истории, памятники культуры, портреты и фотографии ключевых деятелей отечественной истории и многие другие иллюстрации, которые позволяют читателю максимально полно погрузиться в различные аспекты русской истории, самостоятельно или вместе со своим учителем подготовиться к экзамену.

Книга адресована как для школьников старших классов, выбравших историю в качестве выпускного экзамена и поступления в ВУЗы России, так и для школьных учителей и репетиторов, осуществляющих подготовку к экзамену.

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