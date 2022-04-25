Общество

Фотовыставка Полистовского заповедника открылась в Петербурге

Фотовыставка Полистовского заповедника открылась в выставочном павильоне «Зеленый домик» Ботанического сада Петра Великого в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии опубликованы в группе Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН в соцсети «ВКонтакте»

Мероприятие приурочено к V (XIII) Международной ботанической конференции молодых ученых в Санкт-Петербурге.

Выставку открыл директор заповедника Николай Кораблев. Он отметил важность объединения усилий академических институтов и системы особо охраняемых природных территорий России в изучении и сохранении природного наследия страны.

Выставка посвящена водно-болотным угодьям Полистовского государственного заповедника. Она в деталях раскрывает уникальную красоту нетронутых болотных ландшафтов Северо-Запада России.

«Если вы в Санкт-Петербурге, приходите посмотреть на прекрасные виды Полистовья», - пригласили в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Выставка продлится до 5 мая. Вход для посетителей по любым билетам в Ботанический сад.