Фотовыставка Полистовского заповедника открылась в Петербурге

Фотовыставка Полистовского заповедника открылась в выставочном павильоне «Зеленый домик» Ботанического сада Петра Великого в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН в социальной сети «ВКонтакте».
Фотографии опубликованы в группе Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН в соцсети «ВКонтакте»
Мероприятие приурочено к V (XIII) Международной ботанической конференции молодых ученых в Санкт-Петербурге.
Выставку открыл директор заповедника Николай Кораблев. Он отметил важность объединения усилий академических институтов и системы особо охраняемых природных территорий России в изучении и сохранении природного наследия страны.
«Если вы в Санкт-Петербурге, приходите посмотреть на прекрасные виды Полистовья», - пригласили в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».
Выставка продлится до 5 мая. Вход для посетителей по любым билетам в Ботанический сад.