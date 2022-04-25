Общество

Квадрокоптер за концепцию экологичного предприятия предлагают псковичам

Жители Псковской области в возрасте от 6 до 17 лет могут принять участие в международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Изображение: пресс-служба администрации Псковской области

Премия проводится в девяти номинациях. Две из них - «Экосемья» и «Экошкола» - командные. Остальные семь - индивидуальные: «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

В последней могут быть представлены работы, посвященные инициативам в области экологического туризма или разработке концепции нового современного производства, соответствующего экологическим требованиям. Участник может представить свое видение экологичности предприятий или привлечь к проведению экологической акции или флешмобу представителей власти или общественности.

В администрации добавили, что креативные и нестандартные решения приветствуются во всех работах - танцы, песни или стихи могут украсить конкурсные презентации.

Подать заявку для участия во втором сезоне можно на сайте премии до 1 октября. Помимо призовых первых, вторых и третьих мест будут предусмотрены специальные призы от жюри, поощрительные подарки и Гран-при. Победителей ждут смартфоны, планшеты, экшн-камеры, квадрокоптер, денежные сертификаты и путешествия по России.

Среди самых активных участников, которые до 1 мая отправят максимальное число работ и приведут в проект больше всего друзей, будут разыграны 50 путевок во всероссийский детский центр «Орленок».

Международная детско-юношеская премия «Экология - дело каждого» учреждена Росприроднадзором в 2021 году. В первый год реализации проекта поступило 9,5 тысячи заявок от детей и подростков со всех регионов России и 28 стран мира. Принято 6 тысяч работ, свыше 650 из которых попали в финальный шорт-лист.