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Большинство респондентов ПЛН предпочитают прямые выборы главы города - опрос

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85,01% участников опроса Псковской Ленты Новостей предпочли бы прямые выборы главы города. Такой вариант ответа они выбрали, отвечая на вопрос о том, должен ли избираться или назначаться глава города Пскова. Всего в опросе приняли участие 367 человек.

На втором месте оказался вариант с назначением главы города губернатором — его поддержали 8,99% участников. Еще 1,36% считают, что главу следует назначать депутатам городской Думы по итогам конкурса, а 0,82% — избирать из состава самой гордумы.

При этом 3,27% опрошенных заявили, что им безразлично, кто возглавляет город, поскольку от главы их жизнь не зависит. Еще 0,54% затруднились с ответом.

Таким образом, почти девять из десяти участников опроса высказались именно за прямое волеизъявление жителей. Все остальные варианты вместе набрали около 15% голосов.

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