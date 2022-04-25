Общество

Псковских пенсионеров приглашают к участию в конкурсе эссе «Спасибо интернету - 2022»

Стартовал прием работ на всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2022», организованный «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском отделении ПФР, участие в конкурсе могут принять люди в возрасте от 50 лет, владеющие навыками работы на компьютере и в интернете.

Для участия необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета», приложив выполненное творческое задание – эссе по теме одной из номинаций конкурса: «Портал Gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я – интернет-звезда».

Конкурсные работы принимаются до 16 октября, итоги конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря. Победителей определит жюри, в состав которого входят представители «Ростелекома», Пенсионного фонда, Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» проводится ежегодно в рамках проекта «Азбука интернета» и призван повысить доступность государственных электронных услуг для людей старшего поколения, поддержать активное долголетие, содействовать занятости пенсионеров и предпенсионеров.

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработали в рамках подписанного в 2014 году соглашения между Пенсионным фондом России и компанией «Ростелеком», которое направлено на сотрудничество по обучению пенсионеров компьютерной грамотности.