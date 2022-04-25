Общество

Глава Великих Лук вместе с горожанами вышел на субботник

Глава Великих Лук Николай Козловский принял участие в субботнике. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Фото: телеграм-канал главы города Великие Луки Николая Козловского

«По приглашению жителей дома №4 по переулку Некрасова принял участие в субботнике. Дом дружный, а организатор и идейный вдохновитель соседей - общественный советник главы города Эдвард Дживанович Абрамян. Он и инициирует каждый год проведение субботника во дворе. Сегодня мы совместными усилиями посадили живую изгородь из спиреи. Летом получится красивый зеленый забор. В работе приняли участие и дети. Дружно собирали мусор и поливали лунки. Хочу отметить, что трудовой вечер прошел в дружеской, теплой обстановке», - рассказал глава города.

В завершение он сообщил жильцам, что в их дворе благодаря участию в региональном конкурсе ТОСов появится новая детская площадка. «От всей души благодарю Эдварда Дживановича и его соседей за инициативность и активную жизненную позицию!» - заключил Николай Козловский.