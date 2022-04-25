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Общество

Назван наиболее распространенный вредный фактор на рабочих местах в Псковской области

28.04.2022 10:00|ПсковКомментариев: 0

Наиболее распространенным вредным фактором производственной среды на рабочих местах в Псковской области в 2021 году являлся шум, ультразвук и инфразвук, под их воздействием работали 43,6% работников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

Под влиянием фактора тяжести трудового процесса работали в 2021 году каждый второй мужчина и каждая седьмая женщина из числа занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Свыше 86% работников, которым установлен хотя бы один вид гарантий и компенсаций за работы с вредными и (или) опасными условиями труда, в 2021 году имели право на оплату труда в повышенном размере, 43,3% – на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Наибольшее число занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда было сосредоточено в организациях обрабатывающих производств (45%), наименьшее – в организациях, осуществлявших деятельность в области информации и связи (0,1%).

По данным статистического наблюдения, на конец 2021 года в организациях Псковской области (кроме субъектов малого предпринимательства) 16,6 тысячи человек были заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, из них 3,9 тысячи человек – женщины.

Теги: #Псковстат #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
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